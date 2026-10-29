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Российские атаки разгоняют инфляцию: НБУ резко ухудшил прогноз и повысил учетную ставку

Регулятор объяснил свои решения усилением ценового давления, последствиями российских атак и удорожанием горючего.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Андрей Пышный

Глава НБУ / © скриншот с видео

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% годовых. Новый уровень начнет действовать с 30 октября. В то же время, регулятор пересмотрел прогноз инфляции на конец 2026 года — с предыдущих 10% до 12,5%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга по решениям по монетарной политике 29 октября.

По словам главы Нацбанка, в последние месяцы инфляция росла быстрее, чем ожидал регулятор. В сентябре общая инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8%. По оценке НБУ, подобная тенденция сохранялась и в октябре.

Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность сбережений в гривне, усилить устойчивость валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания. В Нацбанке отмечают, что готовы менять монетарную политику в зависимости от развития ситуации, в частности, влияния российских атак на цены и экономическую активность.

Как российские атаки влияют на цены

Одним из главных факторов инфляционного давления остаются российские удары по украинской инфраструктуре, предприятиям и логистическим объектам. Повреждение производственных мощностей и усложнение перевозок ограничивают предложение товаров и увеличивают издержки бизнеса.

По оценке НБУ, только последствия обстрелов прибавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции. Кроме того, цены влияют на подорожание горючего на фоне войны на Ближнем Востоке и расширение бюджетного стимулирования.

Повышенные и неустойчивые инфляционные ожидания населения, а также ухудшающиеся ожидания банков и аналитиков усиливают риски. Нацбанк стремится не допустить, чтобы временные ценовые шоки переросли в продолжающееся ускорение инфляции.

Что будет с инфляцией в 2027-2028 годах

В 2027 году НБУ ожидает замедление инфляции до 7,3%. Предыдущий прогноз предполагал 6,9%, то есть регулятор ухудшил и данную оценку. Среди факторов, способствующих замедлению роста цен, — ожидаемое снижение мировых цен на нефть и влияние монетарной политики.

Возврат инфляции к целевому показателю в 5% Нацбанк по-прежнему прогнозирует в 2028 году. Этот сценарий будет зависеть, в частности, от постепенного ослабления давления на производственные издержки предприятий и увеличения внутреннего предложения товаров и услуг.

В то же время, прогноз остается зависимым от течения войны, цен на энергоресурсы, состояния украинской промышленности и ритмичности международного финансирования. Дальнейшее ухудшение ситуации безопасности может ограничивать экономическую активность, хотя и способно ослабить потребительский спрос.

Нацбанк ухудшил прогноз для экономики

Регулятор также просмотрел оценки динамики валового внутреннего продукта. По данным, озвученным на прессбрифинге, в третьем квартале 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,5% в годовом измерении.

По итогам года НБУ теперь прогнозирует снижение реального ВВП на 0,4%, в то время как ранее ожидал роста на 1,8%. Более всего на ухудшение прогноза повлияли усиление российских обстрелов и сокращение возможностей для производства и экспорта.

Среди отраслей, понесших значительные потери, в Нацбанке назвали металлургию и горнодобывающую промышленность. Негативные тенденции также отразились на других промышленных секторах, торговле и сельском хозяйстве.

На 2027 год регулятор прогнозирует рост ВВП на 0,4%, а на 2028 год — на 2,2%. Восстановление экономики должно поддержать финансирование оборонного производства, инвестиции в критическую инфраструктуру и постепенное улучшение транспортной и морской логистики. В то же время, эти прогнозы зависят от условий безопасности и достаточного международного финансирования.

До каких пор НБУ планирует удерживать ставку

Базовый прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 16,5% ко второму кварталу 2027 года. Однако это не означает, что решение не может измениться: регулятор учитывает фактическую динамику инфляции, валютного рынка и экономической активности.

Ранее повышение ставки уже способствовало пересмотру банками условий по гривневым депозитам. По оценке НБУ, дальнейшее усиление монетарной политики должно поддержать сбережения в национальной валюте и помочь ограничить давление на валютный рынок, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий.

Инфляция, курс гривны и давление на бизнес — последние новости

В сентябре Нацбанк уже повышал учетную ставку до 16%, реагируя на ускорение инфляции и внешние опасности. Тогда регулятор объяснял, что на решение повлияли последствия войны, атаки на энергетическую инфраструктуру и удорожание энергоносителей. Теперь НБУ изменил курс ставки, пытаясь сдержать ценовое давление и поддержать гривневые сбережения.

Инфляционное давление ощущают и потребители: рост стоимости горючего влияет на перевозку, производственные затраты и конечные цены наиболее ударящего по кошелькам товаров. Экономист Олег Устенко ранее объяснял, какие факторы могут привести к новому удорожанию повседневных покупок, а особое внимание обращал на ситуацию с медикаментами.

Ухудшение экономических перспектив связано с потерями украинской промышленности и трудностями с экспортом. Российские удары по производственным предприятиям усиливают давление на металлургию, а ограничения по поставкам продукции затрудняют восстановление сектора.

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