Российские миллиардеры за год войны обеднели на $67 млрд – Bloomberg

Санкции со стороны США, Великобритании и Евросоюза стоили магнатам из РФ больше, чем просто части достатка.

Двадцать три российских миллиардера, входивших в число 500 самых богатых людей мира, через год после российского вторжения в Украину потеряли $67 миллиардов — 20% от их общего состояния. По состоянию на 23 февраля 2022 года они совокупно составили $339 миллиардов собственного капитала.

Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всего пострадал – Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. После вторжения РФ в Украину он потерял $6,7 миллиарда, сейчас его состояние составляет $19,8 миллиарда.

Второй по величине спад принадлежит другому металлургическому магнату Владимиру Лисину. Председатель правления компании "Новолипецкий металлургический комбинат" за последний год потерял $5,8 миллиарда, его состояние сократилось до $20,5 миллиарда.

Анализ состояния богатейших россиян показывает, что несколько раундов санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. Фактически совокупный собственный капитал миллиардеров достиг дна через несколько недель после вторжения, упав до $248 млрд 9 марта 2022 года.

Напомним, в Конгрессе США поддержали поправку в закон о передаче арестованных активов российских олигархов Украине.

Накануне странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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