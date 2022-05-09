Российские оккупанты под руководством ФСБ вывезли в Крым 500 тонн зерна

Российские оккупанты под руководством ФСБ массово вывозят украденное в Украине зерно в Крым.

Это происходит во временно оккупированных районах Украины. Захватчики цинично грабят украинцев.

Об этом 9 мая сообщил министр министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Оккупанты массово вывозят зерно с оккупированных территорий. Эту информацию мы получаем из разных источников. 400-500 тысяч тонн они уже отправили в направлении Крыма. Это большой бизнес, которым курируют люди, совсем не те, которые просто воровали телевизоры. Очевидно, что этим занимаются представители спецслужб России, высшие эшелоны военных", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что в оккупированном Крыму уже несколько лет не выращивали зерна, а потому россияне цинично воруют его в украинцев. Также часть зерна оккупанты хотят продать.

"Все корабли, идущие из Севастополя, это корабли, нагруженные украинским краденым зерном. Были случаи, на которые отреагировал наш МИД, и некоторые корабли разворачивали из Египта и других стран. Украинская прокуратура уже начала уголовные производства. Также ведем работу, чтобы это зерно можно было арестовывать и продавать с помощью наших западных партнеров", – сказал Сольский.

Напомним, что оккупанты вывозят масло из захваченного завода в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Украине терроризируют фермеров, заставляя поступать в "колхозы", скупая по дешевке зерно или вообще похищая его.

Читайте также: