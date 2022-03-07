Российские олигархи теряют миллиарды из-за войны Путина против Украины

Один из олигархов за 11 дней войны лишился большей части своего состояния.

Российские олигархи теряют на войне с Украиной миллиарды долларов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

С начала боевых действий в Украине больше всего потерял Вагит Алекперов, президент и совладелец нефтяной компании "Лукойл". Он лишился 10,5 млрд долларов, что составляет 54,4% от всего его состояния.

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Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО "Северсталь", потерял 5,6 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров "член клана Путина" Геннадий Тимченко, владелец частной инвестиционной группы Volga Group. Он потерял уже 4,6 млрд долларов.

Официально самый богатый человек России Владимир Потанин лишился 4,5 млрд долларов.

По 2 млрд долларов потеряли Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC).

"Ждем, когда олигархи РФ начнут войну против Путина", — говорится в сообщении.

Напомним, во Франции был наложен арест на яхту Amore Vero, принадлежащую главному исполнительному директору российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорю Сечину.