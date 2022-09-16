Российский Альфа-банк на пороге банкротства: Средства украинских компаний и вкладчиков могут оказаться под угрозой — СМИ

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Банк активно сокращает региональную сеть и занимает 4-е место по количеству закрытых отделений среди банков в 2022 году. Финучреждение является вторым по объему убытков: чистый убыток за 7 месяцев 2022 года составляет более 3,5 млрд грн. При этом большинство банков по ТОП-10 имеют приросты активов.

Сокращение активов вызвано утратой доверия среди клиентов из-за российского происхождения акционерного капитала. Объем средств юридических лиц сократился более чем на 45% или почти вдвое. Денежные средства физических лиц также уменьшились — на 15%-18% или почти на 10 млрд.грн.

При этом Альфа-банк вместе с государственными банками входит в ТОП-3 банков с максимальным объемом рефинансирования от НБУ. И если большинство банков сокращают долги перед НБУ, то Альфа-банку это вряд ли удастся: почти 1/3 всего портфеля физических лиц, а это 10,65 млрд.грн, проблемна. Это самый большой показатель среди 5 банков по объему портфеля кредитов населению.

Вероятно, уровень проблемных кредитов Альфа-банка будет и дальше расти. Это приведет к формированию дополнительных резервов, увеличению убытков и давлению на капитал. Анонсированная ранее докапитализация учреждения на 1 млрд долларов США вряд ли состоится, ведь российские бенефициары банка и их бизнес находятся под санкциями западных стран.

«Из-за катастрофически низкого качества кредитного портфеля большая его часть уже никогда не будет погашена. Вскоре мы можем увидеть наибольшее со времен Дельта Банка банкротство, к которому НБУ должен быть готов уже сегодня, ведь речь идет о возврате средств украинским компаниям и оказавшимся под угрозой вкладчикам», — говорится в материале.