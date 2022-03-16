Российский "АвтоВаз" отправил всех сотрудников в "вынужденный" отпуск из-за "кризиса с поставками"

Российский "АвтоВаз" отправил всех сотрудников в "вынужденный" отпуск из-за "кризиса с поставками"

АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada и Renault.

Российская компания "АвтоВаз" отправила всех своих сотрудников в "вынужденный" отпуск из-за "продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

Также читайте Зеленский призвал украинцев передавать ВСУ любую информацию о вражеской технике

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на информацию компании.

Отметим, что "АвтоВАЗ" производит автомобили Lada и Renault. Там заявили, что "надеются, что за этот отпуск они накопят необходимый запас компонентов для стабильной работы предприятий с 25 апреля, а также в мае".

Напомним, россияне сметают с полок все, не разбирая, чтобы потом не переплачивать.

Читайте также: