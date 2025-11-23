Российский экономист рассказал, какую катастрофу скрывает Путин

Падение российской экономики / © ТСН.ua

В Кремле скрывают катастрофическое состояние российской экономики, которая оказалась в полушаге от рецессии — экономического спада, связанного с падением внутреннего валового продукта.

Такое откровенное признание сделал российский экономист Олег Сухарев в прямом эфире пропагандистского радио «Комсомольская правда».

При этом эксперт не был голословным, он привел конкретные цифры из официальных сводок: за год отдельные отрасли потеряли от 10 до 20 процентов производства.

По его словам, особенно тяжело приходится металлургии, сельскохозяйственному и машиностроению.

«Мы имеем даже минус в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024-го, причем минус ощутимый: минус 10, 15, а по отдельным отраслям даже минус 20%», — подчеркнул экономист.

Он предупредил, что в следующем году ситуация еще больше ухудшится.

«В 2026-м будет полная рецессия! Бюджет уже ничего вытянуть не может», — предупредил Сухарев.

Экономист отметил, что эту катастрофу в экономике власть почему-то скрывает.

«Ситуация в экономике плохая, и ее скрывают почему-то… Видимо, чтобы не расшевеливать население, не привести к апатии. Политико-психологические мотивы есть», — предположил он.

Напомним, недавно в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика государства-агрессора уже не способна скрыть масштабы проблем