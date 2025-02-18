"Российский газ в эту трубу не пойдет": может ли Украина возобновить транзит голубого топлива

Украина готова к предложениям и переговорам с соседними странами, кроме РФ, по транзиту природного газа.

Украина может возобновить транзит газа через свою территорию, но в любом случае речь не идет о сотрудничестве с РФ и российских энергоресурсах.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью LB live.

"Восстановить транзит мы можем. Но российский газ в эту трубу не пойдет", – подчеркнул Галущенко.

Он пояснил, что в настоящее время у Украины нет предложений по транзиту голубого топлива от других государств, но наличие в Украине газопровода – это, например, потенциальная возможность для Европы заменить российский газ азербайджанским.

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"На самом деле мы открыты для переговоров с соседями. Мы будем проводить консультации. Но очень важно, чтобы мы разговаривали на профессиональном уровне", — отметил министр энергетики.

Напомним, 1 января 2025 Украина остановила транзит российского газа в интересах национальной безопасности. Украинская сторона заранее проинформировала международных партнеров о прекращении транзита.

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