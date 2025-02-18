"Российский газ в эту трубу не пойдет": может ли Украина возобновить транзит голубого топлива

Украина готова к предложениям и переговорам с соседними странами, кроме РФ, по транзиту природного газа.
Украина может возобновить транзит газа через свою территорию, но в любом случае речь не идет о сотрудничестве с РФ и российских энергоресурсах.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью LB live.
"Восстановить транзит мы можем. Но российский газ в эту трубу не пойдет", – подчеркнул Галущенко.
Он пояснил, что в настоящее время у Украины нет предложений по транзиту голубого топлива от других государств, но наличие в Украине газопровода – это, например, потенциальная возможность для Европы заменить российский газ азербайджанским.
"На самом деле мы открыты для переговоров с соседями. Мы будем проводить консультации. Но очень важно, чтобы мы разговаривали на профессиональном уровне", — отметил министр энергетики.
Напомним, 1 января 2025 Украина остановила транзит российского газа в интересах национальной безопасности. Украинская сторона заранее проинформировала международных партнеров о прекращении транзита.
Читайте также:
- Остановка транзита газа из РФ: какие последствия для Европы и подорожает ли голубое топливо для украинцев
- Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию: Сиярто разразился негодованием
- Из-за отказа Украины продлить транзит российского газа в "Газпроме" готовят радикальные меры — ISW