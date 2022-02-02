Российский газопровод "Ямал-Европа" полностью остановлен: как это повлияло на цены в ЕС

Российский газопровод "Ямал-Европа" полностью остановлен: как это повлияло на цены в ЕС

Ранее Запад обвинил Россию в преднамеренной остановке газа, что повлекло за собой повышение цен газа в Европе до рекордных уровней.

Поставка природного газа между Польшей и Германией через российский газопровод "Ямал-Европа" полностью прекратилась в среду, 2 февраля.

Об этом свидетельствуют данные германского сетевого оператора Gascad, пишет Reuters.

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Отмечается, ранее Запад обвинил Россию в преднамеренной остановке газа, что повлекло за собой повышение цен газа в Европе до рекордных уровней. Это РФ сделала, чтобы усилить давление на немецкого регулятора, чтоб он одобрил сертификацию "Северного потока-2", якобы увеличившую поток российского газа в Европу. В Кремле эти обвинения были опровергнуты.

Как пишет издание, газ по газопроводу "Ямал", поставляющему голубое топливо на Запад в Германию, с 21 декабря находился в реверсном режиме, поступая на восток в Польшу. Ожидалось, что компания вернется в свой обычный режим экспорта на Запад. Приблизительно через час в среду утром веб-сайт Gascade показал, что трубопровод остановился в обоих направлениях.

Из-за остановки газопровода выросли цены на газ. Британская цена на газ в сутки выросла на 3,50 пенса до 178,50 пенса за терм. Голландский эквивалент контракта на сутки вперед вырос на 1,35 евро до 77,25 евро за мегаватт-час (МВт-час).

Напомним, в течение первой половины января "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 5,4 миллиарда кубометров природного газа. Это на 41,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

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