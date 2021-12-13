Российский рынок акций обрушился из-за угрозы западных санкций

Падение индекса МосБиржи стало рекордным с мая 2020 года.

В понедельник, 13 декабря, на фоне геополитической напряженности, вызванной угрозой российского вторжения в Украину, рынок акций РФ ускорил падение.

Об этом свидетельствуют показатели на сайте Московской биржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 3618,31 пункта (-3,8%, утром индекс поднимался выше 3794 пункта), индекс РТС – до 1548,09 пункта (-4%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,2%.

Падение индекса МосБиржи стало рекордным с 4 мая 2020 года.

Российский рынок акций испытывает проблемы с начала ноября. Эксперты объясняют падение геополитической напряженностью и угрозой западных санкций в случае агрессии РФ против Украины.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой в комментарии "Интерфаксу", в "Большой семерке" в минувшие выходные предупредили о "масштабных последствиях" для РФ, если произойдет российское вторжение.

Кроме того, акции "Газпрома" упали из-за высказываний представителей США и Европы, связанных с перспективами запуска "Северного потока 2". В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод пока не может быть введен в эксплуатацию в ЕС, поскольку не отвечает требованиям энергетического законодательства.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки рассматривают новый пакет санкций против России для предотвращения возможного нападения РФ на Украину. Он может предусматривать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

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