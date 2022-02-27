Российскую водку и продукты сняли с прилавков США и Канады

Российскую водку и продукты сняли с прилавков США и Канады

Сенатор предложил отправить бутылки из-под водки в Украину на изготовление коктейлей "Молотова".

Водка, один из известнейших российских экспортных товаров, бойкотируется в алкогольных магазинах и барах в США и Канаде в знак протеста против вторжения России в Украину.

В Нью-Гэмпшире губернатор Крис Сунуну, республиканец, объявил в субботу об изъятии «российских брендах крепких напитков из наших магазинов алкогольных напитков и вина».

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В штате Огайо, где государство заключает контракты с частными предприятиями на продажу алкогольных напитков, губернатор Майк ДеВайн объявил о прекращении государственных закупок и продаж водки «Русский стандарт».

Луиза Лукас, ведущий демократ в Сенате Вирджиния, также призывает «изъять всю российскую водку и любые другие российские продукты» из почти 400 государственных магазинов Управления контроля за алкогольными напитками Вирджинии.

Сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса, написал в Twitter: «Выбросьте всю российскую водку и вместе с боеприпасами и ракетами отправьте пустые бутылки в Украину для приготовления коктейлей Молотова».

Совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио объявил, что удалит «все продукты, произведенные в России» из своих более 600 магазинов. Такие же ограничения есть в провинциях Манитоба и Ньюфаундленд, сообщает Guardian с ссылкой на Reuters.