Россию могут отключить от системы SWIFT в случае ее нападения на Украину — CNN

Россию могут отключить от системы SWIFT в случае ее нападения на Украину — CNN

Такое решение нанесет жесткий удар по экономике России.

В Соединенных Штатах Америки рассматривают новый пакет санкций против России для предотвращения возможного нападения РФ на Украину. Он может предусматривать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Об этом сообщает CNN.

Новые санкции будут введены против ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один "ядерный вариант" — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Заметим, пока такого решения нет. В настоящее время администрация Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют тесные экономические отношения с Россией в надежде на координацию действий.

По информации собеседников, приближенных к окружению администрации США, новые санкции могут быть направлены на различные сектора, включая производителей энергии и российские банки. Вероятно, ограничения будут касаться и российского суверенного долга. Также ограничения могут затронуть ведущих российских олигархов. Говорят о запрете доступа к американским банковским и кредитным системам.

Напомним, Европарламент 29 апреля 2021 принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину.

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