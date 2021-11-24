Россию обвинили в создании искусственного дефицита на рынке нефти

Крупных производителей и поставщиков углеводородного топлива, входящих в ОПЕК+, заподозрили в манипуляциях, приводящих к росту цен.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) обвинили Россию, Саудовскую Аравию и других крупных поставщиков нефти и газа в создании искусственного дефицита на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол призвал ОПЕК+ "учесть ситуацию и принять необходимые меры, чтобы успокоить мировой рынок нефти и помочь снизить цены до приемлемых уровней".

"Сегодня цены на ключевое топливо находятся в опасной зоне для большинства развивающихся стран", — подчеркнул он.

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Ранее страны, входящие в ОПЕК+, не отреагировали на просьбу США о наращивании производства, договорившись об увеличении добычи всего на 400 тысяч баррелей в день в декабре. На следующей неделе политика по добыче нефти снова станет предметом обсуждения с участием крупных производителей.

Напомним, во вторник, 23 ноября, президент США Джо Байден объявил о решении распродать 50 млн баррелей сырой нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на топливо. Использовать нефть из резервов будут также другие страны – Великобритания, Южная Корея, Япония, Китай и Индия.

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