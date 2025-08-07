Рост курса евро повлияет на цены в Украине: в НБУ назвали сроки

Курс евро

Рост курса евро относительно гривны, который наблюдался в течение последних месяцев, постепенно отразится на стоимости товаров и услуг в Украине. Этот эффект станет заметным в течение следующих двух-трех кварталов и может оказать влияние на общий уровень инфляции.

Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в интервью «РБК-Украина».

Как отметил Пышный, фактор курса евро начал играть более существенную роль в 2025 году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

«Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени это влияние еще отложено во времени«, — объяснил глава НБУ.

Параллельно он подчеркнул стабильность гривны относительно доллара.

«Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью», — отметил Пышный.

Заметим, согласно курсу валют от НБУ на 7 августа, евро стоит 48,28 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, европейская валюта прибавила в цене 19 копеек.

Напомним, аналитики ожидают в ближайшее время удешевления евро из-за снижения курса доллар/евро, и это может снизить наличный курс евро до примерно 47 грн. Так, эксперт Олег Пендзин прогнозирует падение евро и советует временно зарабатывать на гривне (депозиты, ОВГЗ), но не дольше чем на месяц.