Рост тарифов на газ: к чему готовиться украинцам

Повышение тарифов на транспортировку газа в Украине значительно не повлияет на рост цен.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Тариф на доставку газа поднимут

Рост тарифов на газ не повлияет на цены товаров в Украине.

Об этом аналитик рынка природного газа Михаил Свищо сообщил в эфире «Утро.LIVE».

«Это может быть несколько процентов, и мы не заметим прямой зависимости роста цен», — уверен он.

Эксперт объяснил, что бизнес покупает газ по рыночным ценам, которые в последнее время снижаются, но это все равно не приводит к удешевлению продукции. Потому и небольшое повышение тарифа ситуацию не изменит.

«Рыночная цена газа составляет более 20 грн, но после завершения военного состояния тариф для населения будет расти постепенно, ведь резкий скачок от почти 8 грн невозможен», — добавил он.

Напомним, украинцев предупреждают о существенных изменениях в платежках за газ уже с 2026 года. Несмотря на действующий мораторий на повышение цены самого газа для населения, рост коснется тарифов на его распределение — платы за доставку от сетей в дома потребителей.

