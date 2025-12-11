- Дата публикации
Рост тарифов на газ: к чему готовиться украинцам
Повышение тарифов на транспортировку газа в Украине значительно не повлияет на рост цен.
Рост тарифов на газ не повлияет на цены товаров в Украине.
Об этом аналитик рынка природного газа Михаил Свищо сообщил в эфире «Утро.LIVE».
«Это может быть несколько процентов, и мы не заметим прямой зависимости роста цен», — уверен он.
Эксперт объяснил, что бизнес покупает газ по рыночным ценам, которые в последнее время снижаются, но это все равно не приводит к удешевлению продукции. Потому и небольшое повышение тарифа ситуацию не изменит.
«Рыночная цена газа составляет более 20 грн, но после завершения военного состояния тариф для населения будет расти постепенно, ведь резкий скачок от почти 8 грн невозможен», — добавил он.
Напомним, украинцев предупреждают о существенных изменениях в платежках за газ уже с 2026 года. Несмотря на действующий мораторий на повышение цены самого газа для населения, рост коснется тарифов на его распределение — платы за доставку от сетей в дома потребителей.