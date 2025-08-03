Рост цен на топливо: эксперт сделал прогноз на ближайшие два года

Цены на топливо будут расти / © ТСН.ua

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Из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость топлива в Украине будет расти как минимум дважды в течение двух следующих лет.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала «Киев24».

Такой рост, по его словам, произойдет в начале 2026 и 2027 годов

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«Это точно известно, это неизменная константа, не думаю, что что-то поменяется существенно», — отметил эксперт.

При этом Юрий Корольчук отметил, что цены на топливо могут расти также из-за других факторов, в частности из-за ситуации с мировыми ценами на нефть.

Он напомнил, что во время кратковременного военного конфликта между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских АЗС выросла в среднем на 3-5 гривен за литр. Однако после стабилизации ситуации и снижения мировых цен на нефть, цены в Украине назад «не откатились».

«Это проблема, потому что Антимонопольный комитет никак не отреагировал, то есть проверок не было проведено… Я бы понял, если бы [стоимость] нефти оставалась бы высокой, но ведь ничего особо не изменилось, а потребители должны дальше платить более высокую цену за нефтепродукты», — отметил эксперт.

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В конце июля президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар отметил, что рост мировых цен на нефть не наблюдается, хотя Россия пытается спровоцировать новую волну подорожания.

Напомним, топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин считает, что в случае введения анонсированных президентом США Дональдом Трампом жестких ограничений против российской нефти в начале сентября ее стоимость на мировом рынке резко возрастет. Это скажется и на стоимости топлива на украинских АЗС.