Цены на продукты вырастут

В ближайшие 2-3 недели произойдет повышение цен на все продукты и услуги в Украине из-за роста стоимости топлива.

Такой прогноз сделал украинский экономист, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала «Киев 24».

Он напомнил, что поставки топлива в Украину происходит из Европы, которая сама сейчас в нем нуждается.

«Будет так называемый инфляционный кризис, потому что все это влечет за собой рост цен», — предупредил эксперт.

Зиновий Свереда добавил, что в Украине этот кризис совпадает с началом посевных работ, когда аграрии нуждаются в чрезвычайно много топлива.

Срыв весенне-полевых работ, по его словам, может нанести большой вред, поскольку аграрная отрасль сейчас является одной из самых стабильных и приносящих прибыль для государства.

Свереда выразил надежду, что США и Китай проведут переговоры, которые помогут снизить цены на топливо, которые выросли из-за блокировки Ираном Ормузского пролива.

«Это политическая цена, вызванная военным конфликтом, и именно от его результата зависит и снижение цен», — добавил он.

Напомним, рынок топлива в Украине готовится к очередному ценовому удару. Мировая паника вокруг нефтяных объектов на Ближнем Востоке уже добралась до украинских заправок и заставляет АЗС стремительно переписывать ценники.

Тем временем уже начали дорожать продукты. Абсолютным лидером роста цен стала гречка - стоимость популярной крупы в некоторых столичных супермаркетах уже достигает 90 гривен за килограмм.

На украинском рынке также наблюдается существенный дефицит тепличных томатов. Ограниченное предложение заставило продавцов в очередной раз пересмотреть ценники в сторону повышения.