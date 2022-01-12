Рост ВВП в 2021 году был самым низким в Восточной Европе: Украина так и не вернулась к докризисному 2020 году

Рост ВВП в 2021 году был самым низким в Восточной Европе: Украина так и не вернулась к докризисному 2020 году

По оценкам Данилишина, динамика экономического обновления в Украине существенно затормозилась.

Украина в 2021 году так и не вернулась к докризисному 2020 году. Так, рост ВВП Украины в прошлом году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% в год).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Рост ВВП Украины в 2021 году будет составлять, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% за год). Это также ниже соответствующих показателей в соседних странах региона Восточной Европы. Только 10,1% ВВП приходится на инвестиции", – написал он.

Данилишин также отметил, что возобновление промышленного производства также происходит в масштабах меньше падения 2020 года: за 11 месяцев 2021 года прирост составил лишь 1,3% против падения на 4,5% в 2020 году. В то же время, менее 2% капитальных инвестиций промышленных предприятий осуществлялось за счет кредитов украинских банков.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год был заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

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