Рост зарплат военных: какую сумму предлагает Минобороны

Зарплаты военных / © ТСН.ua

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Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть денежное обеспечение для военнослужащих, увеличив минимальные выплаты до более 30 тыс. грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Минобороны на комитете бюджета: мы имеем дефицит определенного финансового ресурса для денежного обеспечения. Поэтому в конце года будут снова обращаться. Но повышение зарплат сейчас будет решаться при имеющихся ресурсах собственного бюджета. Сегодня будет завершена дискуссия и представлена правительству», — указано в заявлении политика в Сети.

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Речь идет об инициативе по повышению минимальных выплат для военнослужащих, которые сейчас составляют около 20 тыс. грн. Их предлагают увеличить как минимум до более 30 тыс. грн.

Запланированные изменения должны реализовать таким образом, чтобы сохранить действующую систему тарифных разрядов и не допустить дисбаланса в структуре оплаты труда. Ожидается, что соответствующее решение могут принять уже в ближайшее время.

Повышение зарплаты военным — чего ожидать

Напомним, в начале мая стало известно, что в Украине разрабатывают новую систему выплат для военных: базовую зарплату рядовых планируют повысить до 30 тыс. грн, а также внедрить бонусы за контракты (27 тыс. единовременно и 10 тыс. ежемесячно). Предусмотрены значительные доплаты за успехи на фронте: 40 тыс. грн в день за захват позиций, 20 тыс. за их восстановление, 8,7 тыс. за работу на линии соприкосновения, 25 тыс. за уничтожение врага и 250 тыс. за взятие пленных.

По словам нардепа Николая Княжицкого, власти планируют финансировать расходы на повышение зарплат военным на передовой и в тылу, в частности, за счет нового пакета международной помощи объемом 90 млрд евро.

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В то же время некоторые народные депутаты, в частности Железняк, отмечают, что в текущем бюджете наблюдается дефицит средств на выплаты даже на уровне прошлого года, поэтому реализация повышения будет зависеть от имеющихся ресурсов и решений правительства.

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