Ровенская область приняла почти 35 тысяч переселенцев: люди начинают устраиваться на работу

Ровенская область приняла почти 35 тысяч переселенцев: люди начинают устраиваться на работу

В медучреждениях уже работает около 30 врачей.

В Ровенской области разработали "горячую линию" для трудоустройства переселенцев, приехавших в регион из мест активных боевых действий.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, в настоящее время в области официально проживает 34 878 жителей из других регионов. Например, около 30 врачей-переселенцев начали работать в медицинских учреждениях Ровенской области.

"Среди переселенцев в Ровенской области есть представители редких профессий: машинист тепловоза, гример, актер, переводчик, станочники. Переселенцы с этими и другими профессиями приезжают в Ровенскую область. Это хорошие специалисты, которые уже интегрируются в жизнь области и находят здесь работу", — подчеркнул Виталий. Кузнец.

Как сообщалось, в Тернопольской области заработали четыре эвакуированных предприятия: намерены переехать 85. Кроме того, 32 предприятия осуществляют переезд в регион, а также ищут через Тернопольский областной центр занятости работников. В частности, это швейная и пищевая ветвь.

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