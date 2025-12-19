Рождественская корзина-2025: как изменились цены на мясо и яйца перед праздниками

Мясные продукты подорожали перед праздниками

Мясные отделы украинских супермаркетов встречают покупателей рекордными, но не слишком приятными ценами . За последний год стоимость самых популярных видов мяса выросла почти вполовину.

Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в своем рождественском мониторинге цен.

Курятина бьет рекорды

Наибольшим шоком для потребителей стала цена на куриное филе, традиционно считавшееся одним из самых доступных видов мяса.

Куриное филе: подорожало на 45% . Если в ноябре прошлого года килограмм стоил 171 грн, то в этом году цена составила 250 грн .

Куриное бедро: прибавило в стоимости 35% , подорожав со 114 грн до 155 грн/кг .

Тушка курицы: цена поднялась на 32% - с 85,6 грн до 113 грн/кг .

Аналитики объясняют такой скачок удорожанием кормовой базы, что существенно увеличивает производственные затраты птицефабрик.

Говядина становится деликатесом

Не отстает и красное мясо. Говядина демонстрирует стабильную тенденцию роста цен несколько лет подряд.

Килограмм гуляша, который в 2023 году стоил 250 грн, а год назад – 300 грн, сейчас обойдется покупателям в среднем в 352 грн (+17%) . Основная причина — дефицит поголовья крупного рогатого скота в Украине.

Яйца и колбаса: разносторонние тренды

Ситуация с другими продуктами животного происхождения выглядит следующим образом:

Яйца (С1): десяток подорожал на 10% - с 74,1 грн до 81,6 грн .

Врачебная колбаса: единственный подешевевший продукт по мониторингу. Цена снизилась на 6% - с 420 до 398 грн/кг .

Чего ждать дальше

К сожалению, стабилизации цен пока не предвидится. Эксперты УКАБ прогнозируют, что к концу зимы стоимость мясных продуктов может вырасти еще на 5–7% . Давление на отрасль продолжают оказывать высокие цены на энергоносители и логистику.

Напомним, за последний год индекс борща в Украине вырос. Основными факторами удорожания стали неблагоприятные погодные условия и уменьшение запасов овощей.