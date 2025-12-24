Рождественская корзина в Европе: где украинцам дороже всего накрыть стол

Рождество / © pexels.com

Реклама

В конце 2025 года миллионы украинцев будут встречать Рождество вдали от дома. В результате полномасштабной войны крупнейшие общины вынужденных переселенцев сформировались в странах Европейского Союза, где рождественские расходы существенно отличаются от украинских.

Об этом пишет «24 Канал».

По данным статистической службы ЕС, по состоянию на конец лета 2025 года в странах Евросоюза находились более 4,3 миллиона украинцев, покинувших страну из-за войны.

Реклама

В тройку государств с наибольшим количеством граждан Украины входят:

Германия — более 1,2 миллиона украинцев

Польша — почти 1 миллион человек

Чехия — около 386 тысяч украинцев

Именно в этих странах украинские семьи будут чаще всего праздновать Рождество в 2025 году.

Сколько стоит рождественский стол в Германии

Именно в Германии украинцам придется выложить самую большую сумму за праздничный ужин. Базовый набор продуктов с куриным филе обойдется здесь в 38,32 евро (около 1 887 гривен). Если же заменить курицу говядиной, чек вырастет до 45 евро (2 216 гривен).

Больше всего по кошельку бьет стоимость мяса. По сравнению с украинскими ценниками разница колоссальная:

Реклама

куриное филе — 11 евро/кг (542 грн);

говядина — 17,77 евро/кг (884 грн).

Также в Германии самые дорогие помидоры — более 4 евро (205 грн) за килограмм. Даже обычные яблоки здесь стоят почти 3 евро, тогда как апельсины — около 2 евро.

Какие цены в Польше

Меньше всего за рождественские закупки заплатят проживающие в Польше украинцы. Даже «богатая» корзина с говядиной здесь будет стоить около 32 евро (1 600 гривен), что равняется стоимости «бюджетного» набора в Чехии.

Главное преимущество польских супермаркетов — цены на мясо:

куриное филе — всего 5,86 евро/кг (288 грн);

говядина — 11,12 евро/кг (547 грн).

Овощной набор здесь самый дешевый: картофель по 0,82 евро и лук по 0,98 евро. Однако на помидоры придется потратиться — 2,57 евро (126 грн) за килограмм, что все равно дешевле, чем у соседей.

Реклама

Что с ценами в Чехии

Чехия занимает промежуточное место по цене продуктов. Цены здесь выше, чем в Польше, но заметно ниже немецких. Стандартная корзина обойдется в 32,5 евро (1600 гривен). Вариант с говядиной «потянет» на 36,14 евро (1780 гривен).

Характерные цены:

куриное филе — 8,28 евро/кг (407 грн);

говядина — 11,92 евро/кг (587 грн);

помидоры — 3,15 евро/кг (155 грн).

Интересно, что в Чехии выгоднее всего покупать яблоки (1,48 евро) и лук, который стоит менее 1 евро за килограмм.

Напомним, в Польше в конце декабря традиционно меняется график работы магазинов из-за законодательного запрета торговли в праздничные дни. В Рождественский сочельник 24 декабря, а также 25 и 26 декабря большинство супермаркетов и торговых центров закрыты или работают с ограничениями.

Реклама

Также торговля не осуществляется 1 января — в день Нового года. Исключения возможны только для отдельных небольших магазинов, в частности в аэропортах, на вокзалах, гостиницах или на рождественских ярмарках. В период до 23 декабря магазины обычно работают в обычном режиме, а с 27 по 30 декабря постепенно возвращаются к стандартному графику.