Рождественский ужин 2025: сколько будут стоить 12 традиционных блюд

Рождественский ужин

Приготовление 12 традиционных блюд для рождественского ужина в 2025 году обойдется среднестатистической семье примерно в 1374 грн. Самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и узвар.

Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

По подсчетам экспертов, набор блюд для праздничного ужина — кутья, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники с различными начинками, тушеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель и ассортимент свежих и соленых овощей — обойдется средней семье примерно в 1374 грн.

Приготовление кутьи по традиционному рецепту (950 г ингредиентов) будет стоить 213,37 грн, что делает ее вторым по цене блюдом на столе. Самыми дорогими компонентами в этом году стали мак — 72,50 грн за 200 г, очищенные грецкие орехи — 68,80 грн и изюм — 24,99 грн за 100 г. Пшеничная крупа из твердых сортов пшеницы стоит 26,90 грн за 400 г, а мед — 18,70 грн за 100 г.

Узвар из сушеных яблок, груш и чернослива (600 г на 2 литра воды) будет стоить 118 грн, став третьим по стоимости блюдом ужина.

Самой дорогой позицией традиционно остается жареная рыба — 346,02 грн. Цена рассчитана за 2 кг живого карпа (339 грн) и 200 г муки (7,02 грн).

Постный борщ с фасолью (2,53 кг продуктов на 2 л) будет стоить 107,79 грн.

Самым дорогим ингредиентом является сухая белая фасоль (300 г) — 51,50 грн.

Овощная часть меню, по сравнению с прошлым годом, подешевела:

картофель (362 г) — 5,39 грн,

капуста (300 г) — 3,08 грн,

лук (100 г) — 0,74 грн,

морковь (400 г) — 4,36 грн,

свекла (800 г) — 7,78 грн.

Дополнительно понадобятся 70-75 г помидоров за 8,67 грн и томатная паста — 11,82 грн.

Стоимость салата «Винегрет» (1,73 кг продуктов) составит 49,77 грн, при этом самым дорогим компонентом остаются бочковые соленые огурцы — 26,80 грн за 200 г.

В рождественское меню традиционно входят и постные вареники:

с картофелем (1,51 кг) — 32,83 грн,

с капустой (1,48 кг) — 32,03 грн,

с вишнями (810 г) — 87,83 грн.

Расчет стоимости рождественского стола на 2025 год выполнен Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который осуществляет ежедневный мониторинг цен на первоочередные продукты питания в супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro и Novus по состоянию на 4 декабря 2025 года.

Напомним, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что перед рождественскими праздниками и Новым годом цены на определенные продукты вырастут примерно на 10%. Это подорожание коснется прежде всего свинины и мясных изделий, части курятины, растительного масла и яиц. Резкого скачка цен не будет, но ожидать роста стоит с 18-21 декабря и 25-26 декабря, когда увеличится покупательский спрос.