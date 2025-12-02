Рождественское удешевление: какие продукты станут доступнее в канун праздника в Украине

Рождественское удешевление продуктов / © Pixabay

В Украине ожидается падение цен на популярные молочные продукты в канун Рождества, однако эксперты предостерегают, что эффект будет временным. Основными факторами снижения стоимости стали падение цен на мировых рынках и избыток импортной продукции, который оказывает давление на внутренних производителей.

Об этом рассказала заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН.

Почему дешевеет молочная продукция и стоит ли ожидать падения и дальше

По словам Елены Жупинас, в ближайшее время скидки коснутся сметаны, сливок, масла и разных видов сыра. У украинских компаний есть значительные остатки продукции, которую не удалось продать на внешних рынках, поэтому ее приходится реализовывать внутри страны, что приводит к снижению отпускных цен.

Летом производители активно накапливали масло и сухое молоко в ожидании возобновления квот на экспорт в ЕС. Однако из-за задержек квот и падения мировых цен на молочную продукцию, стоимость украинских товаров на внешних рынках значительно упала.

По информации Жупинас, если в конце октября 2024 экспорт масла в Европу осуществлялся по 7 евро за килограмм, то сейчас предлагают только 4,5-4,7 евро.

Еще один фактор снижения цен — избыток молочной продукции в ЕС. Европейские производители, получая государственную поддержку, продают сыры по бросовым ценам, что создает дополнительное давление на украинский рынок. По словам Жупинас, это временное удешевление, и продолжительность такого состояния ограничена: «Если такая ситуация будет продолжаться, украинская молочная отрасль не выдержит конкуренции и мы станем полностью зависимы от импорта».

Цены на мясо и другие продукты

Эксперт Института аграрной экономики Наталья Копытец отмечает, что в канун праздника Нового года традиционно растет стоимость мяса — говядины, свинины и курятины. Рост цен на один вид мяса часто оказывает влияние и на другие. За 2025 розничные цены на эти продукты увеличились на 16–74%. Основными причинами является сокращение предложения и увеличение спроса: уменьшение объемов говядины и свинины повышает спрос на курятину, что подталкивает цены вверх.

Экономисты прогнозируют, что во второй декаде декабря цены на праздничные продукты могут повыситься на 7-10%. Основными факторами колебания цен на молочные продукты являются энергетическая нестабильность, перебои с электроснабжением, ограниченные экспортные каналы, низкая покупательная способность и недостаточная государственная поддержка.

Какие продукты можно купить подешевле

В конце ноября в супермаркетах Украины подешевели некоторые овощи и фрукты. В частности:

капусту предлагают по 7–10 грн/кг,

морковь — 8-10 грн/кг,

свекла — 8–9 грн/кг,

лук — 7–9 грн/кг.

Напомним, украинские фермеры оказались перед кризисом перепроизводства: морковь, лук и капуста продаются по ценам, не покрывающим затраты на выращивание.