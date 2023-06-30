Рубль лихорадит: мятеж Пригожина подрывает российскую экономику

В России рубль впервые с марта 2022 года достиг отметки в 88 рублей и достиг 15-месячного минимума. Между тем, показатели евро составляют 95,77 руб.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Паника на валютном рынке РФ началась на фоне мятежа наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ситуация по-прежнему остается неопределенной, поэтому, по словам директора по инвестициям ИК "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, россияне и бизнес будут продолжать выводить валютные сбережения за границу.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину зимой 2022 года только физлица перевели за границу более $60 млрд, а крупный бизнес оставил на зарубежных счетах свыше $90 млрд доходов.

Между тем, аналитики UniCredit считают, что неясность в будущем после восстания боевиков против действующей власти и дальше будет давить на рубль, толкая доллар к отметке 90.

По итогам июня 2023 года курс американской валюты прибавил 7%, европейской – почти 10%. С начала года доллар и евро подорожали на 15 и 20 рублей соответственно. По масштабам девальвации — более чем на 20% за полгода — рубль вошел в список одной из самых слабых валют мира и почти догнал турецкую лиру.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключил, что рубль и дальше будет терять позиции.

"Повышение ключевой ставки Банка России на следующем заседании, вероятность чего близка к 100 процентам, не сильно поддержит рубль, если, конечно, регулятор не повысит ставку сразу на 2-3 процентных пункта", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2022 году рекордные цены на энергоносители спасли экономику России. Однако уже в ближайшее время последствия санкций подведут страну-агрессор к экономической яме. После пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны в Украине мировая экономика находится в неустойчивом состоянии. Ей будет трудно справиться с новым кризисом, таким как политический и военный хаос в России.

Россия уже выпала из 10 крупнейших экономик мира, однако она остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировые рынки даже с учетом санкций Запада.

С конца прошлого года в российском бюджете сформировалась дыра в несколько триллионов рублей, а доходов в январе не хватило и на половину расходов. И главное – Россия потеряла свою позицию ключевого поставщика энергоресурсов в Европу, что, по оценкам МЭА, обойдется агрессору в $1 трлн к 2030 году.