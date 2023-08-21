Руководство убыточных газовых компаний насчитало себе 44,7 млн грн премий: реакция "Нафтогаза"

Руководство убыточных газовых компаний с орбиты олигарха Дмитрия Фирташа в мае 2023 года насчитало себе 44,7 млн грн премий. Однако 15 августа эти компании перешли в состав группы "Нафтогаз", а потому правление монополиста отменило все выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В августе 2023 года АО "Николаевгаз", АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Хмельницкгаз", входившие в орбиту "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, перешли в состав "Нафтогаза".

Тогда выяснилось, что в мае 2023 года председатели и члены правления этих газовых компании насчитали себе 44,7 млн грн премий. И это, несмотря на то, что все эти компании были убыточными. Поэтому 18 августа во время заседания правления НАК "Нафтогаз" отменило все эти выплаты.

"Все вышеупомянутые компании задекларировали убыточность: они имеют дебиторскую задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Что делает премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные — о служебных злоупотреблениях экскерующих этих компаний", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний. Правоохранители задокументировали преступную деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", причастных к хищению топлива из газотранспортной системы Украины.

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