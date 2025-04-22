Руслан Шостак победил в номинации «Стремление к новым горизонтам» международного конкурса «Предприниматель года 2025»

Реклама

Руслан Шостак вошёл в шорт-лист из 16 финалистов, которых независимое экспертное жюри отметило за лидерство, предпринимательский дух, целеустремленность, отраслевое влияние и развитие бизнеса.

Награду вручили во время торжественной церемонии в Национальной филармонии Украины.

«В этой номинации побеждают те, кто видит возможности и новые горизонты там, где их никто не замечает», — отметил Энди Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине, во время награждения.«Я горжусь украинским бизнесом, который платит налоги, за счет которых существует украинская армия. Создает рабочие места в Украине. Донатит, донатит и ещё раз донатит, прикрывая государственный тыл. Уверен, что подобные мероприятия должны проводиться как стимул для бизнеса и прожектор, направляющий свет на тех, кто двигает украинскую экономику, общество и военный сектор», — поделился Руслан Шостак, Президент корпорации TERWIN.

Реклама

Конкурс «Предприниматель года» (EY Entrepreneur Of The Year™) проводится компанией EY в 79 странах мира с 1986 года. Это один из самых престижных и ключевых международных конкурсов для предпринимателей. В 2025 году Украина впервые стала официальной страной-участницей международной программы.

Руслан Шостак — украинский предприниматель, основатель EVA и VARUS, Президент корпорации TERWIN.

В начале полномасштабного вторжения основал Благотворительный Фонд, чтобы помочь армии и детям-сиротам. В рамках проекта «Детство без войны» спасли от войны 3500 детей-сирот и их сопровождающих. Проект ГеройCar передал на фронт более 640 единиц транспорта.

Начал масштабное строительство логистических парков на 1 млн кв.м в четырех областях Украины с объёмом инвестиций около $700 млн.

Руслан Шостак был награжден Орденом «За заслуги» III степени. Получил благодарность от Главнокомандующего ВСУ за весомый вклад и активную помощь армии.

Вошел в ТОП-10 самых влиятельных бизнесменов Украины и ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии «Украинской правды».