Ряд поставщиков снизили годовые цены на газ: кто продает дешевле

Ряд поставщиков снизили годовые цены на газ: кто продает дешевле

По состоянию на утро 27 октября свои ноябрьские ценники снизили сразу 7 газоснабжающих компаний.

Газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на "голубое топливо" для населения. Рейтинг наиболее выгодных предложений стартует от 7,799 грн за кубометр.

Об этом сообщает ГазПравда.

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"Впервые за пол года ряд компаний снизил базовую годовую цену на газ для бытовых потребителей газа. Сразу 7 газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники. Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а самая большая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", – констатирует глава Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравды Юлия Чеберяк.

Самую низкую цену – 7,799 грн за куб — предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG). Лишь на 0,001 грн больше — 7,80 грн за куб — просит компания Neogas. Далее идут Евода Трейд К П Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Кроме того, столько же будут платить и те потребители, которым газ временно продает поставщик «последней надежды» (ПОН). По решению правительства, в октябре и ноябре цена у ПОНа составит именно 7,96 грн за куб.

Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб – предлагают Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр.

Інфографіка gazpravda.com.ua

Напомним:

С октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины" . Компании в ее составе покупают газ у "Нафтогаза" по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр.

. Компании в ее составе Важно, что по цене 7,42 грн. за куб поставщики будут получать только те объемы, которые действительно потребляют их бытовые потребители. Отборы для населения будут идентифицироваться благодаря индивидуальным ЕІС-кодам домохозяйств. Следовательно, поставщики не смогут перепродавать полученное "голубое топливо" промышленности.

Отборы для населения будут Следовательно, поставщики Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая — равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.

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