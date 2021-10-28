Ряд поставщиков снизили годовые цены на газ: кто продает дешевле

По состоянию на утро 27 октября свои ноябрьские ценники снизили сразу 7 газоснабжающих компаний.
Газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на "голубое топливо" для населения. Рейтинг наиболее выгодных предложений стартует от 7,799 грн за кубометр.
Об этом сообщает ГазПравда.
"Впервые за пол года ряд компаний снизил базовую годовую цену на газ для бытовых потребителей газа. Сразу 7 газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники. Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а самая большая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", – констатирует глава Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравды Юлия Чеберяк.
Самую низкую цену – 7,799 грн за куб — предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG). Лишь на 0,001 грн больше — 7,80 грн за куб — просит компания Neogas. Далее идут Евода Трейд К П Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр).
Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.
Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Кроме того, столько же будут платить и те потребители, которым газ временно продает поставщик «последней надежды» (ПОН). По решению правительства, в октябре и ноябре цена у ПОНа составит именно 7,96 грн за куб.
Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр.
Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб – предлагают Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.
Однако в целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр.
Напомним:
- С октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины". Компании в ее составе покупают газ у "Нафтогаза" по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр.
- Важно, что по цене 7,42 грн. за куб поставщики будут получать только те объемы, которые действительно потребляют их бытовые потребители. Отборы для населения будут идентифицироваться благодаря индивидуальным ЕІС-кодам домохозяйств. Следовательно, поставщики не смогут перепродавать полученное "голубое топливо" промышленности.
- Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая — равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.