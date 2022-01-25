Рядом с Африкой, но лучше России: Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции

Рядом с Африкой, но лучше России: Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции

На одном месте с нами – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир.

Украина заняла 122-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2021.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Наше государство набрало 32 балла из 100 возможных. Показатель Украины за год снизился на один балл. Такой показатель опустил наше государство в рейтинге на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда оно занимало 117 строчку.

На одном месте с нами – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир, у которых 33 балла. На одну строчку ниже Украины – Габон, Мексика, Нигер и Папуа-Новая Гвинея.

Соседи Украины

Отметим, что из всех соседей мы опережаем только государство-агрессора. Россия также потеряла один пункт и сейчас с 29 баллами заняла 136 место в индексе вместе с Мали, Либерией и Анголой.

Лидером среди наших соседей остается Польша – 56 баллов и 42 место. За год свои улучшили свои позиции Словакия, Румыния и Молдова.

Однако снизились баллы Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место). Беларусь в этом году потеряла 6 баллов и заняла 82 место.

Мировые лидеры и аутсайдеры

Возглавляют мировой рейтинг Дания, Финляндия и Новая Зеландия. В конце списка с худшими показателями коррупции остаются Сомали, Сирия и Южный Судан.

Реакция Банковой

В Офисе президента уже отреагировали на этот рейтинг. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что этот рейтинг корректнее комментировать тем, кто его составляет. Об этом сообщает "Укринформ".

Он назвал Индекс восприятия коррупции "политизированным".

"Например, они определили для Украины 32 балла из 100 в своем Индексе, а для Эфиопии 39 баллов из 100. При всем уважении к Эфиопии, что-то не складывается впечатления, будто там ощутимо лучше ситуация для инвестиций и в государственной трансформации. К примеру, Бразилия согласно этому рейтингу отстала от Эфиопии на 1 балл, а Таиланд на 4 балла", — отметил Подоляк.

По его словам, есть определенная внутренняя специфика и мотивы тех, кто составляет такие рейтинги и индексы. Подоляк назвал достижения Украины за прошлый год, которые должны были улучшить наши позиции: судебную реформу, антиолигархический закон, доступ к государственным услугам вообще без контакта с чиновниками через приложение "Дія".

"Если все это стало компонентом снижения позиций Украины, то это может вызвать только искреннее изумление", — подытожил советник Ермака.

Напомним, что Украина попала в топ-25 стран по росту зарплат.

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