Рыба станет еще дороже: насколько могут вырасти цены в Украине

В Украине подорожает рыба / © www.freepik.com/free-photo

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В Украине готовится очередное удорожание рыбы. Из-за усложненной логистики цены на импортную рыбу могут вырасти еще на 10–20%, а при негативном сценарии — на 25–30%. Украинская рыба также прибавит в цене, хотя и более умеренно — от 5% до 12%.

Об этом рассказал глава союза «Рыба Украины» Любомир Гайдамака.

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В Украине подорожает рыба: какие причины

По словам эксперта, перебои в работе украинских портов не приведут к дефициту рыбы на полках. С начала полномасштабной войны импортеры переориентировались на логистические хабы ЕС, откуда товар везут по дорогам или по железной дороге. Однако такой маршрут делает рыбу для украинцев существенно дороже.

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К логистическим трудностям прилагаются и другие факторы: скачки курса валюты, рост стоимости топлива, электроэнергии и мировых закупочных цен.

«По отдельным массовым импортным позициям за последний год мы уже видели рост розничной стоимости примерно на 20-40%», — говорит Любомир Гайдамака.

По данным союза, в 2025 году Украина импортировала почти 348,2 тыс. тонн рыбы на сумму свыше $1,16 млрд. Около 80% этого объема приходится на виды, которые физически невозможно вырастить во внутренних водоемах: хек, скумбрию, сельдь, сардины, мойву и атлантического лосося.

Поэтому специалисты призывают не ждать прямого «вытеснения» импорта украинским карпом или толстолобиком — это разные товарные категории.

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В конце августа в украинских супермаркетах чищеный толстолобик стоил в среднем 170–190 грн/кг, карась — 180–220 грн/кг, а целый охлажденный карп — около 300 грн/кг.

Ценник на судака достигал 450–460 грн/кг, клариевого сома — 330 грн/кг, а отечественную радужную форель продавали по 500 грн/кг. Обработанные стейки или филе обходятся покупателям еще дороже — от 400 до 800 грн/кг.

Динамика цен на рыбу в Украине будет зависеть от многих факторов, в частности ослабления гривны, повышения закупочных цен в Европе и тяжелой логистики. Это может повысить цены на 25-30%.

«Если нынешние проблемы с логистикой будут продолжаться, по отдельным массовым импортным позициям я бы допускал еще примерно 10–20% роста цены».

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Для украинской рыбы базовым прогнозом является подорожание на 5-12%. Однако некоторые виды рыбы, на которые растет спрос, могут подорожать на 15–20%. Наиболее уязвимыми к росту себестоимости являются форель и клариевый сом. Зато толстолобик имеет наибольшие шансы сохранить статус доступной альтернативы.

Украина крайне зависима от импорта рыбы, ведь закупки из-за границы формируют около 93–94% легального рынка. Развитию отрасли мешает не только нехватка мощностей, но и высокий уровень тенизации.

Картофель может подорожать на треть: почему

Напомним, осенью и зимой в Украине ожидается рост цен на картофель. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Татьяны Олейник, из-за аномальной летней жары более 37 °C в период цветения и бутонизации растения остановили ростовые процессы и тратили ресурсы только на выживание, что существенно снизило общую урожайность.

После временного удешевления в конце лета в результате массовых продаж ранних сортов, непригодных для хранения, рынок перейдет на среднеспелые и поздние сорта.

В октябре — ноябре закупочные цены могут вырасти на 25-30%, а зимой — еще примерно на 10% из-за дополнительных затрат производителей на вентиляцию и температурный режим в хранилищах.

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