Рыночная капитализация Apple достигла трех триллионов долларов

Акция компании стоит около пяти тысяч гривен.

За последние четыре года рыночная капитализация компании Apple выросла в три раза и 3 января достигла 3 трлн долларов. Это первый подобный показатель в США. Цена акции Apple достигла 182,86 доллара (около 5 тыс. грн.).

"Этот этап преимущественно символичен, но он показывает, что инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и ее способности расти. В четвертом квартале Apple продемонстрировала ежегодный рост всех категорий продуктов, при этом выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом", — пишет CNBC.

Капитализация американских технологических гигантов:

Apple – 3 трлн долларов.

Microsoft – 2,5 трлн долларов.

Google – 2 трлн долларов.

Amazon – 1,75 трлн долларов.

Драйвером продаж компании Apple остается iPhone. В то же время, сервисный бизнес Apple вырос на 25,6% по сравнению с прошлым годом и принес более 18 млрд долларов дохода в течение квартала. Так что аналитики видят много возможностей для работы.

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Эксперт рынка Кэти Хаберти из Morgan Stanley в декабре спрогнозировала, что акции Apple подорожают с 164 до 200 долларов, в том числе благодаря новым продуктам компании, связанным с виртуальной реальностью, гарнитурой дополненной реальности и т.д.

Сообщается, что в последнее время многие инвесторы вкладывают свои деньги в Apple – благодаря стабильности компании и ее росту.

Apple стала первой публичной компанией США, достигшей рыночной капитализации в 1 трлн долларов во время внутридневной торговли 2 августа 2018 года. Ее оценка достигла 2 трлн долларов чуть больше чем через два года, 19 августа 2020-го.

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