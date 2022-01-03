Рыночная капитализация Apple достигла трех триллионов долларов

Акция компании стоит около пяти тысяч гривен.
За последние четыре года рыночная капитализация компании Apple выросла в три раза и 3 января достигла 3 трлн долларов. Это первый подобный показатель в США. Цена акции Apple достигла 182,86 доллара (около 5 тыс. грн.).
"Этот этап преимущественно символичен, но он показывает, что инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и ее способности расти. В четвертом квартале Apple продемонстрировала ежегодный рост всех категорий продуктов, при этом выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом", — пишет CNBC.
Капитализация американских технологических гигантов:
- Apple – 3 трлн долларов.
- Microsoft – 2,5 трлн долларов.
- Google – 2 трлн долларов.
- Amazon – 1,75 трлн долларов.
Драйвером продаж компании Apple остается iPhone. В то же время, сервисный бизнес Apple вырос на 25,6% по сравнению с прошлым годом и принес более 18 млрд долларов дохода в течение квартала. Так что аналитики видят много возможностей для работы.
Эксперт рынка Кэти Хаберти из Morgan Stanley в декабре спрогнозировала, что акции Apple подорожают с 164 до 200 долларов, в том числе благодаря новым продуктам компании, связанным с виртуальной реальностью, гарнитурой дополненной реальности и т.д.
Сообщается, что в последнее время многие инвесторы вкладывают свои деньги в Apple – благодаря стабильности компании и ее росту.
Apple стала первой публичной компанией США, достигшей рыночной капитализации в 1 трлн долларов во время внутридневной торговли 2 августа 2018 года. Ее оценка достигла 2 трлн долларов чуть больше чем через два года, 19 августа 2020-го.
Читайте также:
- Apple выплатит каждому работнику по 1200 долларов из-за очередей на входах в компанию.
- Apple позволит пользователям самостоятельно производить ремонт ее устройств: как это будет работать.
- Apple запустит функцию, которая позволит "наследовать" данные после смерти пользователей: что это и как работает.