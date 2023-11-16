Рынок труда в Украине на второй год войны: какие профессии наиболее востребованы

У работодателей возникли большие проблемы с кадрами, потому что людей трудоспособного возраста в Украине стало гораздо меньше.

Война сменила рынок труда в Украине – теперь работодатели ищут военных специалистов и людей технических профессий.

Об этом заявил основатель рекрутингового агентства "Борщ", эксперт рынка труда Сергей Марченко, передает "Эспрессо".

Какие профессии в спросе

До большой войны почти никто не думал, что нам нужны будут артиллеристы, операторы дронов, пилоты, танкисты-водители. Также никто не думал об украинском ВПК, а для того, чтобы мы могли сами решать то, где будут те границы на которые мы будем выходить, нам нужно свое вооружение и как минимум свои боеприпасы – то, чего сейчас критически не хватает на фронте", – говорит Марченко.

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По его словам, для развития украинского ВПК сейчас критически необходимы инженеры, проектировщики, конструкторы, люди технических профессий, которые работали и могут работать с тяжелой промышленностью.

Кроме военных и технических профессий в Украине сейчас остро необходимы психологи – как для военных, так и гражданских людей.

"Ведь война — очень большой стресс и психологов катастрофически не хватает, особенно учитывая то, что часть людей уехала за границу", — отмечает основатель рекрутингового агентства.

Проблемы на рынке труда

По словам Марченко, сейчас на рынке труда вакансий, по данным с сайтов по поиску работы, больше, чем было в мирное время. У работодателей возникли большие проблемы с кадрами, потому что людей трудоспособного возраста в Украине стало гораздо меньше.

"Рынок труда здесь демонстрирует несбалансированность", – объяснил основатель рекрутингового агентства "Борщ".

В то же время, с начала года заработные платы в Украине выросли более чем на 20%. Он подчеркнул, что это очень стремительный рост для рынка труда.

Ранее ТСН.ua разбирался, как изменился уровень зарплат в Украине на второй год войны, где больше платят и чего ожидать дальше.

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