Рынок вакансий в Украине: какие профессии сейчас в дефиците

Сейчас самые популярные вакансии в Украине – это подсобные рабочие (более 15 тыс. предложений), водители (13 тыс.) и продавцы продовольственных товаров (13 тыс. предложений).

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что кандидатов подсобных рабочих более 18 тыс. человек. Кандидатов на должность водителей – около 10,6 тыс., а на продавцов – почти 20 тыс.

В топ-5 вошли также продавцы-консультанты. Для них создали более 9 тыс., но претендентов около 11 тыс. На должность повара – почти 8,7 тыс. вакансий и около 12 тыс. желающих работать в этой сфере.

Кроме того, востребованными оставались уборщики служебных помещений, бухгалтеры и школьные учителя. В десятку самых популярных профессий также вошли швеи и медсестры.

На рынке труда встречаются и более редкие объявления. Среди них вакансии бандуриста, заведующего оранжереей, математика, повара шампанского и ведущего дискотеки. Такие предложения появлялись только в одиночку.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат. Согласно закону, граждане имеют пять лет для оцифровки документов. Конечный срок - 10 июня 2026-го. Несвоевременный перевод может привести к неприятным последствиям: сокращение страхового стажа, его частичную потерю и задержания при оформлении пенсии.