Рынок земли работает уже в течение двух месяцев: какие результаты

Рынок земли работает уже в течение двух месяцев: какие результаты

Больше всего сделок (более 1000), по данным заместителя руководителя Минагрополитики, заключено в Полтавской области.

С 1 июля, с тех пор как заработал рынок сельхозземли,в Украине зарегистрировано10683 сделки купли-продажи земельных участков, почти 23 тысячи гектаров сменили собственников.

Об этом в понедельник, 30 августа, во время пресс-конференции сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дзьоба, пишет "Укринформ".

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Он констатировал тенденцию к увеличению количества земельных сделок и площади проданных участков. Ведь по состоянию на конец июля было продано всего около 6,5 тысяч гектаров.

"Теперь же ежедневно регистрируется в среднем по 200 сделок. Средний размер земельного участка — примерно 2 гектара, что соответствует среднему размеру земельного пая в Украине ", — констатировал Дзьоба.

Больше всего сделок (более 1000), по данным заместителя руководителя Минагрополитики, заключено в Полтавской области, где сменили собственников почти 2700 гектаров. На втором месте Харьковщина — 684 сделки (2616 га). На третьем — Кировоградская область, 555 сделок (2074 га).

"Это соответствует предыдущим прогнозам. Ведь эти регионы являются лидерами аграрного рынка. Также анализ свидетельствует, что среди новых владельцев — примерно 4400 уникальных покупателей. Львиная доля сделок (до 99%) заключаются физическими лицами. Однако не забывайте, что возможность покупать землю имеют и юридические лица. Но это не касается так называемой "подмораторной" земли (земли сельхозназначения) ", — пояснил Дзьоба.

Напомним:

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли . Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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