Рынок земли работает уже в течение трех месяцев: где активно продают чернозем

В общем продано 54 553 гектаров земли.
1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу земли, введенный ровно 20 лет назад, в 2001 году. В то же время открылся рынок земли. Соответствующий закон №552 украинский парламент принял в ночь на 31 марта 2020 года.
Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 29 сентября заключено 222 41 земельное соглашение в рамках рынка земли.
Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5068 нотариусов. Всего заявлений — 5692, из них согласовано 5029, в очереди на рассмотрение — 6, отказ получили 657. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
В общем зафиксировано 54553 га земель, по которым зарегистрированы сделки. Больше всего земли продано в Кировоградской области — 8755 га, на втором месте Харьковская область с 6 483,9 га, на третьем Полтавская — 4 987,7 га. Днепропетровская область на четвертом месте с 4 634,7.
К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Напомним:
- С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
- В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.
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