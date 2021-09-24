Рынок земли работает уже в течение трех месяцев: какие результаты

В общем продано 50 814 гектаров земли.

1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу земли, который был введен ровно 20 лет назад, в 2001 году. А вместе с тем открылся рынок земли. Соответствующий закон №552-их украинский парламент принял в ночь на 31 марта 2020 года.

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Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 24 сентября заключено 20 658 сделок в рамках рынка земли.

В общем продано 50 814 га. Больше всего земли продано в Кировоградской области — 8444,9 га, на втором месте Харьковская область с 5881,2 га, на третьем Полтавская — 4706,8 га. Днепропетровская область на четвертом месте с 4365,8.

Средняя стоимость 1 га по Украине составила 17 839 грн.

Самая дорогая земля в Киевской области — 122 219 грн. за га.

Самая дешевая в Кировоградской области — 3 354 грн. за га.

Подали заявления для получение доступа в Государственный земельный кадастр 5040 нотариусов. Всего заявлений — 5662, из них согласовано 5006, отказ получили 656. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Напомним:

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и открылся рынок земли . Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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