Рынок земли в Украине: в каких областях активно продают чернозем

Совершено почти 78 тыс. сделок.

В 2021 году в Украине продано 198,48 тыс. гектаров земель сельхозназначения.

Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 31 декабря 2021 года.

По площади проданных участков лидируют следующие области:

Харьковская – 28 370 га,

Кировоградская – 19 075,6 га

Днепропетровская – 17 566,4 га,

Херсонская -16 063,4 га,

Полтавская –15 383,2 га.

Меньше всего земли продали на Буковине – 1111,7 га, а также на Прикарпатье – 717,7 га.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 77 880 соглашений в рамках рынка земли", — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас покупать землю могут только физические лица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но пока "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.

Читайте также: