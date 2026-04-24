Рыженков: CBAM — один из самых больших вызовов во взаимоотношениях Украины и ЕС на сегодняшний день

По словам гендиректора Метинвеста, компания уже около 20 лет работает с ЕС, и все это время именно европейский рынок остается самым большим направлением сбыта – туда поставляется около 50% продукции. Он также выразил уверенность, что в течение следующих десяти лет Украина станет полноправным членом Евросоюза.

«Мы хорошо знаем, как работать на рынке ЕС, а с 2022 года мы фактически стали частью единого европейского рынка в поставках стали. Мы видим поддержку со стороны Европы в последние годы», - говорит Рыженков.

Впрочем, есть и серьезные риски, которые вредят взаимоотношениям Украины и ЕС – одним из них является экомито СВАМ, подчеркнул СЕО компании.

«CBAM создает нам серьезные вызовы. Мы осознавали это и заранее готовились: еще в 2021 году мы объявили о двух проектах по декарбонизации в Украине. Однако война в стране делает невозможным масштабные инвестиции, и это значительно ухудшает наши позиции по сравнению с европейскими конкурентами. Вместе с глобальным энергетическим кризисом, логистическими трудностями и сложными условиями ведения бизнеса в Украине CBAM существенно ухудшает условия работы. Сегодня это один из самых больших вызовов во взаимоотношениях Украины и ЕС», - подчеркнул Рыженков.

Он выразил убеждение, что отсрочка платежей в рамках CBAM или направление поступлений от действия механизма модернизации и декарбонизации украинской промышленности может улучшить ситуацию и стабилизировать ситуацию. "Мы не просим особого отношения, мы просим времени, чтобы упорядочить внутренние процессы", - пояснил Рыженков.

Он также отметил, что в течение следующих 10 лет Украина станет членом ЕС, интегрируется в европейскую сталелитейную и горнодобывающую промышленность и благодаря своим ресурсам внесет вклад в декарбонизацию Европы. «Важно, чтобы и ЕС, и Украина воспринимали друг друга как партнеров и видели взаимную выгоду от евроинтеграции Украины. Мы хотели бы, чтобы нашу компанию рассматривали как партнера по новым проектам и направлениям развития. При таком подходе мы сможем двигаться вперед», – резюмировал Рыженков.

Бизнес-саммит «ЕС – Украина 2026: On the Road to URC» был посвящен усилению экономической интеграции Украины в ЕС. Он собрал более 140 спикеров, среди которых чиновники из Европейской комиссии и правительства Украины, представители международных финансовых институций и ведущих украинских компаний. Организаторы происшествия – Европейская комиссия, правительства Украины и Польши и European Business Summits.

Как известно, компания Метинвест Ахметова входит в ТОП-3 крупнейших инвестора в Украину. За четыре года компания вложила 37,8 млрд. грн. инвестиций в поддержку и развитие предприятий в Украине. Речь идет о реальных инвестициях в экономику – от ремонта производства до восстановления логистики.