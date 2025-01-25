С 1 февраля украинские банки введут лимиты на денежные переводы: что нужно знать

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.

Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины.

Это нововведение будет касаться только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждого из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен

с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен

Ранее сообщалось, что в ВР готовятся переписать правила кредитных историй украинцев. Больше об этом читайте в новости.

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