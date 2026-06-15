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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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С 1 июля в Украине изменится размер пенсий: большие выплаты получат не все

С 1 июля 2026 года украинские пенсионеры будут получать выплаты, размеры которых будут выше.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пенсия

Пенсия

С 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления таких выплат не нужно.

Об этом сообщает ресурс «На пенсии».

Выплаты не вырастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.

Поскольку дополнительные денежные средства начисляются не от первого числа календарного месяца, а непосредственно со дня рождения пенсионера, в первый месяц сумма может поступить не в полном объеме. То есть если день рождения приходится, например, на 20 число, то за этот месяц человек получит только часть надбавки — пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца. Полная сумма поступит уже со следующего месяца.

Кто получит повышенную пенсию

  • пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет дополнительно получают 300 грн

  • лица от 75 до 79 лет имеют право на надбавку в размере 456 грн

  • граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, получают максимум 570 грн.

Напомним, Министерство политики готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60%, урегулировать выплаты военным и выровнять пенсионный возраст, чтобы преодолеть глубокий кризис и бедность среди пожилых украинцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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