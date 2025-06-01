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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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С 1 июня будут действовать новые лимиты на переводы с карточек: что нужно знать

Лимит на выходные переводы для клиентов «среднего» и «низкого» риска будет снижен со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Лимиты на выходные переводы будут действовать почти во всех банках

Лимиты на исходные переводы будут действовать почти во всех банках / © pixabay.com

Начиная с 1 июня 2025 года, украинские банки снизят лимиты на финансовые операции для граждан.

Ограничения будут касаться как переводов с карты на карту, так и транзакций по реквизитам IBAN.

Как изменятся лимиты

Для клиентов с «низким» и «средним» уровнем риска ежемесячный лимит по выходным переводам уменьшится со 150 тысяч до 100 тысяч гривен. Для лиц с «высоким» уровнем риска ограничение останется неизменным — 50 тысяч гривен в месяц.

Чтобы перечислить большую сумму между банками, нужно будет предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств и уровень доходов.

Кого не будут касаться ограничения

Ограничения не коснутся клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, в том числе тех, кто получает заработную плату через банк. Также они не будут касаться волонтеров и благотворительных организаций.

Клиенты банков, планирующих осуществлять переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

Ранее сообщалось, что с 1 июня украинские банки усилят финансовый мониторинг карточных переводов, что может привести к массовым блокировкам счетов. Среди наиболее «рискованных» формулировок в назначении платежа — упоминания о криптовалюте, оплате товаров или услуг без ФЛП.

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