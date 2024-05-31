С 1 июня формулу оплаты населением услуги за электроэнергию изменят — эксперт

В настоящее время тариф на электроэнергию для населения находится не на уровне себестоимости.

С начала июня 2024 года правительство внесет изменения в формулу расчета тарифов на электроэнергию для населения. Это приведет к увеличению стоимости услуги при потреблении более 100 кВт на 80%.

Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, пишет "ZN.UA".

По его словам, при потреблении 200 кВт сумма увеличится до 744 грн (по сравнению с действующим тарифом в 528 грн). При использовании 300 кВт платеж составит 1224 грн (по сравнению с текущим тарифом 792 грн).

Эксперт отметил, что опыт украинского тарифообразования в энергетике действительно отличается от обычного подхода на рынке. Здесь чем больше энергии потребляешь, тем больше приходится платить. Недавно тариф составлял 90 копеек за первые 100 кВт, а за дополнительные объемы цена была выше. Это означает, что население стимулировало экономию энергии, но, если быть откровенными, это также могло приводить к увеличению количества людей, испытывающих "энергетическую бедность".

"Во Франции, Германии и странах ЕС в целом среднее потребление населением электроэнергии вдвое выше, чем в Украине, в США почти вчетверо. Исследования урбанистами ночной картины разных городов из космоса показывают, что уровень освещенности территорий прямо пропорционален уровню образования горожан, числу изобретательских патентов дипломов и других показателей развития и ВВП", — сказал Сергиенко.

Он добавил, что проблема энергетической недостаточности в Украине напрямую связана с общей экономической нестабильностью в стране, а не с нехваткой производства электроэнергии. С одной стороны, Украина занимает высокое 18 место в мире по объему производства электроэнергии на душу населения, но с другой стороны, по статистике, украинцы тратят на электроэнергию значительную часть своих доходов. На довоенном этапе украинцы тратили 15% своей средней зарплаты на 1 Мегаватт электроэнергии, в то время как в Германии, где цены на электроэнергию в несколько раз выше, этот процент составил всего 7%.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июня поднимутся тарифы на электроэнергию.

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