С 1 ноября меняются пенсии: кого коснутся возрастные надбавки и какие суммы будут увеличены

В ноябре общей индексации пенсионных выплат не запланировано

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В ноябре часть украинских пенсионеров сможет получать дополнительные деньги к основной выплате. Размер надбавки зависит от возраста, но есть условие, по которому некоторые люди могут остаться без этой доплаты.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Сумма надбавки зависит от возраста человека:

от 70 до 74 лет — 300 грн в месяц

от 75 до 79 лет — 456 грн

от 80 лет — 570 грн

Важно, что после достижения следующего возрастного предела прибавки не добавляются друг к другу. Размер доплаты увеличивается на разницу между установленными суммами.

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Например, после 75-летия пенсионер, ранее получавший 300 грн возрастной надбавки, будет иметь право на 456 грн. Таким образом, фактическое увеличение составит 156 грн, а не 456 грн дополнительно к предварительной выплате.

Для назначения возрастной надбавки не нужно посещать Пенсионный фонд Украины или подавать заявление. Пересчет производится автоматически после достижения соответствующего возраста.

Однако существует ограничение, влияющее на право получения таких средств. Возрастная доплата предусмотрена только для пенсионеров, общий размер пенсионных выплат которых с учетом всех надбавок и повышений не превышает 10 340,35 грн.

Следовательно, не каждый гражданин, достигший определенного возраста, сможет рассчитывать на увеличение пенсии.

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Пенсия в Украине — последние новости

В Украине в 2027 году части пенсионеров могут урезать выплаты. Речь идет о так называемых специальных пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В частности, под действие норм могут попасть отдельные пенсии чернобыльцев, журналистов и помощников-консультантов народных депутатов.

В проекте госбюджета Украины на 2027 год расходов на социалку заложили более 540 миллиардов гривен — это сразу на 72 миллиарда больше, чем в прошлом. Впрочем, даже с дополнительными миллиардами чиновники пока не дают четкого ответа, ждать ли украинцам повышение пенсий.

Кроме того, в Украине упростили подтверждение стажа для пенсии, если документы потеряны, уничтожены или у них не хватает записей. Новые правила, прежде всего, защитят людей, которые остались без бумаг из-за войны или оккупации.

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