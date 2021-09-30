С 1 октября норматив долгосрочной ликвидности NSFR составит 90%

Банки должны соблюдать норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной и иностранной валюте.
С октября пруденциальный норматив — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (Net Stable Funding Ratio) для банков составит 90%.
Этот норматив введен постановлением от 24.12.2019 № 158 и действует с 1 апреля 2021 года, сообщает Нацбанк Украины.
Согласно нормам ЕС и Базельским рекомендациям, значение NSFR для банков должно составлять не менее 100%. Украинские банки должны достичь 100% значение норматива NSFR постепенно. Начальное значение норматива и переходный период для его внедрения определены в графике, утвержденном постановлением Правления НБУ от 22.12.2020 № 166. Согласно графику NSFR, показатели банков должны отвечать нормативным значениям, которые составляют не менее:
- 80% — с 1 апреля 2021 года;
- 90% — с 1 октября 2021 года;
- 100% — с 1 апреля 2022 года.
Ежедекадные расчеты норматива NSFR свидетельствуют, что все банки по состоянию на 21 сентября 2021 превышают уровень норматива NSFR в 90%.
Норматив NSFR определяет минимальный необходимый уровень ликвидности банка на горизонте один год. Он стимулирует банки полагаться на более стабильные и более долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования. Это позволяет сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и способствует снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.
Напомним, какие изменения ожидать в Украине с 1 октября. Более детально об этом — в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- Погода в Украине: в Укргидрометцентре рассказали, каким будет октябрь-2021;
- Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия;
- В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько дней будем отдыхать.