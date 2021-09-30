С 1 октября норматив долгосрочной ликвидности NSFR составит 90%

Банки должны соблюдать норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной и иностранной валюте.

С октября пруденциальный норматив — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (Net Stable Funding Ratio) для банков составит 90%.

Этот норматив введен постановлением от 24.12.2019 № 158 и действует с 1 апреля 2021 года, сообщает Нацбанк Украины.

Также читайте В Минсоцполитики рассказали, хватит ли в бюджете денег на субсидии украинцам

Согласно нормам ЕС и Базельским рекомендациям, значение NSFR для банков должно составлять не менее 100%. Украинские банки должны достичь 100% значение норматива NSFR постепенно. Начальное значение норматива и переходный период для его внедрения определены в графике, утвержденном постановлением Правления НБУ от 22.12.2020 № 166. Согласно графику NSFR, показатели банков должны отвечать нормативным значениям, которые составляют не менее:

80% — с 1 апреля 2021 года;

90% — с 1 октября 2021 года;

100% — с 1 апреля 2022 года.

Ежедекадные расчеты норматива NSFR свидетельствуют, что все банки по состоянию на 21 сентября 2021 превышают уровень норматива NSFR в 90%.

Норматив NSFR определяет минимальный необходимый уровень ликвидности банка на горизонте один год. Он стимулирует банки полагаться на более стабильные и более долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования. Это позволяет сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и способствует снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.

Напомним, какие изменения ожидать в Украине с 1 октября. Более детально об этом — в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку