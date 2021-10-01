С 1 октября пенсионерам начнут доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию

С 1 октября пенсионерам начнут доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию

Дополнительные выплаты получат около 1 млн человек.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 начнут выплачивать ежемесячную компенсацию.

Об этом говорится в постановлении Правительства от 22 февраля 2021 № 127.

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Отметим, что с 1 сентября те, кого не устраивает доставка пенсий по почте, могут самостоятельно выбрать один из 44 банков, уполномоченных на обслуживание пенсионеров. И теперь пенсионеры решают самостоятельно, как получать выплаты: через "Укрпочту" или на карточку.

Изменение способа выплаты пенсии производится на основании заявления получателя пенсии. В то же время, постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины от 1 января 2023 года.

Кроме того, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Подробнее — в материале ТСН.ua.

Напомним:

В этом году украинцам должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Позже министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцев 75+ перенесли на 1 октября.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн.

Новости Украины: через год могут ввести обязательную накопительную пенсионную систему

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