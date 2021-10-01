С 1 октября в Украине изменились тарифы на свет: во сколько обойдется киловатт

С 1 октября в Украине изменились тарифы на свет: во сколько обойдется киловатт

Цена электроэнергии уменьшится для большинства украинцев.

С 1 октября 2021 года в Украине будет действовать дифференцированный тариф на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 августа № 859.

При потреблении до 250 киловатт-часов в месяц стоимость 1 кВт составит 1,44 гривен.

До 250 киловатт-часов в месяц, по информации Минэнерго, потребляют около 80% украинских домохозяйств.

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Цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 киловатт-час, если объем потребления свыше 250 киловатт-часов в месяц. В этом случае тариф 1,68 грн будет действовать для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, превышающего 250 киловатт-часов в месяц.

Такой же тариф останется для общежитий и других коллективных бытовых потребителей.

Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевление тарифа.

Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.

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