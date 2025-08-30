С 1 сентября пенсионеры получат увеличенные выплаты: кого это коснется

Пенсионеры

С 1 сентября 2025 года в Украиневступает в силу новый механизм выплат пенсий по решениям судов. Кабинет Министров утвердил соответствующий порядок, чтобы урегулировать процедуру, которая годами оставалась неопределенной и создавала значительные трудности для пенсионеров, выигравших судебные дела о перерасчете пенсий.

Об этом пишет издание На пенсии

Суть изменений

Согласно новому порядку, Пенсионный фонд будет осуществлять ежемесячные выплаты пенсионных задолженностей, вместо выборочного исполнения решений, которое применялось ранее. Это означает, что пенсионеры будут получать регулярные поступления, даже если государство не может сразу выплатить всю сумму долга.

Ранее процедура была нечеткой: государство могло погасить только задолженности по решениям судов, принятым до 20 ноября 2020 года. Новый порядок обеспечивает системный подход ко всем решениям - как старым, так и новым. При этом размер ежемесячных выплат будет зависеть от финансирования Пенсионного фонда.

"Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать хоть и не всю сумму сразу, но регулярные ежемесячные выплаты. Каждый сможет отслеживать объем решений, которые находятся на исполнении, и динамику их выплат", отметила бывшая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По состоянию на сейчас задолженность государства перед пенсионерами, которые выиграли суды по начислению пенсий, достигает 85 млрд грн. Количество судебных решений, требующих исполнения, за последние пять лет выросло в 26 раз - до 758 тысяч.

Согласно новому порядку, Пенсионный фонд должен модернизировать свои информационные системы до 1 сентября 2025 года, чтобы вести точный учет расходов по судебным решениям и обеспечить прозрачность выплат.

Надбавки для пожилых пенсионеров

Кроме выплат по судебным решениям, в 2025 году остаются актуальными ежемесячные надбавки для пенсионеров в возрасте от 70 лет, если размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавок

от 70 до 74 лет - до 300 грн;

от 75 до 79 лет - до 456 грн;

от 80 лет и старше - до 570 грн.

Таким образом, с 1 сентября пенсионеры, которые имеют судебные решения о перерасчете пенсий, получат доступ к регулярным ежемесячным выплатам. Государство одновременно продолжает поддержку пожилых украинцев через ежемесячные доплаты, обеспечивая более стабильное и предсказуемое финансовое обеспечение.

Что меняется на практике

Ранее пенсионеры часто получали выплаты выборочно и нерегулярно, в зависимости от объемов средств Пенсионного фонда. Теперь ситуация меняется: каждый, кто имеет судебное решение о перерасчете пенсии, сможет получать регулярные транши. В то же время, в случае большой задолженности, ежемесячные выплаты будут частичными, но системными, что позволит избежать хаотичного ожидания средств.

Минсоцполитики и Пенсионный фонд должны обеспечить точный учет, а также прозрачность процесса, чтобы каждый пенсионер мог проверять состояние выполнения своего судебного решения. Это должно повысить доверие к системе пенсионного обеспечения и уменьшить социальное напряжение среди пожилых людей.

Финансовые аспекты

Для реализации нового порядка предусмотрено соответствующее финансирование Пенсионного фонда. Дополнительно сохранен механизм надбавок, стимулирующий поддержку пожилых граждан с низким уровнем доходов. Пока государственная задолженность перед пенсионерами остается высокой, ежемесячные выплаты позволят стабилизировать ситуацию и гарантировать определенную предсказуемость для граждан.

Новый порядок выплат пенсий по судебным решениям - это важный шаг для обеспечения прав пенсионеров и уменьшения неопределенности в финансовом планировании. Он позволяет систематизировать выплаты, обеспечивает прозрачность и создает предпосылки для стабильного поступления средств к гражданам, которые имеют законное право на пенсии, определенные решением суда.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью масштабной индексации пенсий не будет, но часть пенсионеров получит надбавки по возрасту.