С 1 сентября украинцам повысят зарплаты: кто будет получать больше

Зарплата железнодорожников вырастет на 10–15%

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«Укрзализныця» с 1 сентября повысит зарплаты более 150 тысяч работникам.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

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Зарплаты в «Укрзализныце» вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.

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«Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов», — отметил Николай Калашник.

Всего изменения коснутся более 150 тысяч человек.

Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.

Зарплата в Украине 2026 — последние новости

В Украине с 1 сентября на 20% повысят заработную плату педагогов и вдвое вырастут студенческие стипендии. Еще более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

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Тем временем украинский рынок труда из-за войны и мобилизации столкнулся с острым дефицитом кадров. Работодатели активно ищут водителей, строителей и медиков, предлагая иногда зарплаты до 150 тысяч грн.

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