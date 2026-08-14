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С 1 сентября украинцам повысят зарплаты: кто будет получать больше
С 1 сентября железнодорожникам поднимут зарплату на 10–15%.
«Укрзализныця» с 1 сентября повысит зарплаты более 150 тысяч работникам.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
Зарплаты в «Укрзализныце» вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.
«Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов», — отметил Николай Калашник.
Всего изменения коснутся более 150 тысяч человек.
Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.
Зарплата в Украине 2026 — последние новости
В Украине с 1 сентября на 20% повысят заработную плату педагогов и вдвое вырастут студенческие стипендии. Еще более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
Тем временем украинский рынок труда из-за войны и мобилизации столкнулся с острым дефицитом кадров. Работодатели активно ищут водителей, строителей и медиков, предлагая иногда зарплаты до 150 тысяч грн.