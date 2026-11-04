С 1 января пенсионеры могут получать больше: что известно о новых доплатах

Пенсия / © iStock

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С 1 января 2027 года в Украине может возрасти размер доплаты к пенсии за каждый год сверхурочного страхового стажа — с нынешних 25,95 до 28,78 гривни.

Об этом пишет «На пенсии».

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Кто имеет право на прибавку за стаж

Дополнительные выплаты к пенсии назначаются гражданам, чей официальный страховой стаж превышает минимальный норматив, необходимый для назначения пенсии по возрасту.

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Продолжительность необходимого стажа зависит от даты выхода на пенсию:

Для мужчин , которые вышли на пенсию после 1 октября 2011 года, норма составляет более 35 лет стажа, а до этой даты — более 25 лет.

Для женщин, оформивших пенсию после 1 октября 2011 года, необходимый стаж составляет более 30 лет, до 1 октября 2011 года — более 20 лет.

За каждый дополнительный год работы к пенсии прибавляют 1% ее размера. Однако эта надбавка не может быть больше 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Как изменятся пенсии в 2027 году

В проекте госбюджета на 2027 год прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц планируется повысить с 2595 до 2878 гривен. В случае утверждения этих показателей, максимальная надбавка за один год сверхурочного стажа с 1 января 2027 года вырастет на 2,83 гривны — с нынешних 25,95 до 28,78 гривны.

Например, если у женщины 40 лет стажа при норме 30 лет, доплата начисляется за 10 сверхурочных лет. Пока такая надбавка составляет максимум 259,50 гривны в месяц, а после повышения прожиточного минимума она сможет достигать 287,80 гривны.

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чёткий размер доплаты зависит от основной пенсии. Если она меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, надбавку считают от размера самой пенсии, поэтому итоговая сумма может быть ниже максимальной.

Условия для пенсионеров, продолжающих работать

Для официально трудоустроенных пенсионеров предусмотрено отдельное условие. Рост прожиточного минимума сам по себе не означает автоматического повышения выплат за сверхурочный стаж.

Пока человек продолжает работать, прибавку вычисляют на основе показателя прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии или ее последнего перерасчета. Перечислять эту доплату с учетом новых социальных стандартов будут только после увольнения с работы.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в ноябре расходы украинских пенсионеров возрастут из-за более дорогих продуктов, лекарств и коммуналки в отопительный сезон. В то же время, большинство из 10 миллионов пенсионеров повышения выплат не получат, а доплаты предусмотрены только для отдельных категорий при определенных условиях, сообщает ТСН.ua.

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Ранее мы сообщали, что отдельные категории украинских защитников имеют право на существенно повышенные пенсионные гарантии от государства, достигающие не менее 18 885 гривен в месяц.

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