С 1 января применение кассовых аппаратов станет обязательным для предпринимателей, но не для всех — разъяснение Минфина

С 1 января применение кассовых аппаратов станет обязательным для предпринимателей, но не для всех — разъяснение Минфина

Некоторые ФЛП, осуществляющие деятельность на территории сел, могут продолжать вести расчетные книги и книги учета расчетных операций.

С 1 января 2022 года большинство предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны применять регистраторы расчетных операций (РРО) — кассовые аппараты.

Об этом в четверг, 30 декабря, напомнили в пресс-службе Министерства финансов.

Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится. Для ФЛП второй-четвертой группы также есть исключения.

Постановлением правительства установлено, что с 1 января 2022 г. при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО. Вместо кассового аппарата они могут использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций (РК и КОРО), если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным.

Напомним, в результате увеличения размера минимальной зарплаты в Украине предпринимателям придется платить большую сумму единого социального взноса.

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